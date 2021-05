Una gita all’isola del Giglio

Tra le isole dell’arcipelago toscano il Giglio è una delle più particolari, con spiagge ampie e acquacristallina. Chiunque viva in Toscana dovrebbe visitare l’isola del Giglio, anche solo per un fine settimana oper una singola giornata. Il viaggio in traghetto dura infatti circa un’ora, partendo al mattino si possonovisitare tutte e bellezze dell’isola in un solo giorno, cosa che certamente farà venire voglia di tornare alGiglioperunalungavacanza.

Come raggiungere l’isola del Giglio

Come abbiamo detto l’isola del Giglio dista circa un’ora di traghetto dalla costa Toscana. In particolare i

traghetti partono da Porto Santo Stefano, all’Argentario, e arrivano a Giglio Porto, uno dei borghi più grandi dell’isola. Se vuoi partire per l’isola scopri le offerte traghetti Giglio da acquistare online ; proprio in rete infatti sono costantemente disponibili interessanti opportunità per un biglietto scontato. Varie compagnie navali seguono questa tratta e i prezzi possono cambiare in modo sensibile a seconda del periodo dell’anno in cui si parte ma anche secondo il giorno della settimana: nel weekend a volte sono più costosi rispetto ai giorni infrasettimanali. Volendo si può prenotare anche con grande anticipo, in modo da avere la certezza di partire proprio all’ora e nel giorno prestabilito, senza temere così ritardi o disguidi. La polizzaannullamento viaggio pone al riparo dal verificarsi di problemi o dall’attuazione da parte del governo di future restrizioni per motivi sanitari.

Dove soggiornare al Giglio

Non è difficile trovare una struttura presso cui soggiornare al Giglio: si tratta di un’isola totalmente vocata al turismo, ricca di hotel, residence e strutture in affitto. Anche per quanto riguarda il soggiorno è possibile prenotare con largo anticipo, ci si mette al riparo anche dall’eventuale affollamento dei mesi estivi. Le località presenti sono 3: Giglio porto e Giglio Campese sono sulla costa, mentre Giglio Castello è leggermente sopraelevata rispetto al mare. Stiamo comunque parlando di un piccolo borgo non distante dalla costa, che offre la possibilità di visitare l’antica Rocca Pisana e la chiesa dedicata a San Pietro Apostolo. Per chi preferisce soggiornare al di fuori degli abitati principali sono disponibili soluzioni anche nella zona di Cala Arenella, una delle più belle spiagge dell’isola.

Quando andare, serve l’auto?

Il periodo migliore per raggiungere l’isola del Giglio è ovviamente la bella stagione: più o meno da maggio fino a ottobre. Chiaramente poi c’è chi preferisce trascorrere le sue giornate di vacanza in spiaggia e chi invece ama fare escursioni nell’entroterra e visitare paesi e località amene. Per chi apprezza soprattutto il mare e il sole l’estate è la stagione ideale, da giugno a metà agosto circa; anche se in effetti tutto settembre può offrire un clima perfetto. Sull’isola del Giglio sono presenti circa 22 chilometri di strade, che sostanzialmente uniscono i tre borghi principali e alcune zone molto frequentate. Durante il mese di agosto è vietato a chi non è residente sbarcare sull’isola con il veicolo di proprietà. In effetti anche senza automobile si può tranquillamente godere di tutte le bellezze dell’isola, grazie anche alla presenza di un servizio navetta.