Consigli per organizzare una vacanza sull’isola d’Elba

Le vacanze sull’isola d’Elba sono esperienze uniche e indimenticabili. Fare un viaggio in questo territorio significa prendere il sole su splendide spiagge, esplorare foreste incontaminate, fare trekking alla scoperta dei monti e delle colline, osservare capolavori artistici e architettonici.

Come tutti i soggiorni, però, anche questo va pianificato con la massima attenzione. Bisogna scegliere quando andare sull’isola d’Elba, dove alloggiare, come arrivare. È poi necessario delineare un itinerario dettagliato, per essere certi di non tralasciare nessuna attrazione interessante.

Se anche tu stai pensando di recarti in questo luogo ricco di meraviglie, ti suggeriamo di affidarti al servizio di emporiovacanze.com: un sito specializzato che ti consentirà di organizzare la tua avventura nei minimi particolari. Non sarà affatto difficile, per esempio, trovare le migliori case per una vacanza sull’isola d’Elba, e prenotare una sistemazione del tutto comoda e confortevole.

Questa isola è un must per gli amanti della serenità, della natura e del silenzio. È nota sin dai tempi di Plinio il Vecchio, che la cita nella propria opera; ha ospitato personaggi storici del calibro di Napoleone Bonaparte, e oggi è una delle destinazioni italiane più famose in assoluto. Si raggiunge in vari modi, ed è perfetta anche per le famiglie con bambini piccoli.

Quando andare all’isola d’Elba

Il periodo più indicato, per trascorrere le ferie sull’isola d’Elba, è quello compreso tra maggio e settembre. In realtà i panorami sono affascinanti in ogni stagione, inclusa quella invernale, ma chiaramente in questa fase non potrai fare il bagno nel mare.

Il clima è mite quasi sempre, e la ventilazione è praticamente costante (una buona notizia per chi si dedica al surf e al windsurf). Agosto è il mese in cui i borghi sono più affollati; di contro, fuori stagione è facile che alcuni hotel e ristoranti siano chiusi.

In linea di massima, sono raccomandati soprattutto giugno e luglio per un viaggio verso l’isola d’Elba. Comunque sarai tu a decidere in base alle tue esigenze.

Come si arriva sull’isola d’Elba

Per fortuna sono diversi i mezzi con cui arrivare sull’isola d’Elba: sono molto quotati sia il traghetto sia l’aereo.

Ci sono numerosi traghetti che conducono da Piombino a Portoferraio, a Cavo e a Rio Marina. Prima di selezionarne uno è importante effettuare una comparazione dei prezzi. Altri invece optano per l’aereo: sull’isola c’è un aeroporto, La Pila.

Come ci si sposta?

Per muoversi tra i comuni dell’isola d’Elba esistono varie soluzioni. Certo, per molti è preferibile noleggiare un’automobile o portare la propria. Tuttavia vanno benissimo anche la bicicletta e il monopattino anche se lo scooter risulta essere il mezzo più comodo. Ci sono anche i mezzi pubblici, che coprono una serie di tratte.

Di nuovo, il consiglio è quello di studiare tali aspetti in anticipo. Una vacanza di questo tipo va progettata con meticolosità!

I principali borghi da visitare

Durante il tuo soggiorno dovrai visitare almeno alcuni borghi. Vere e proprie gemme, che ti permetteranno di fare un salto nel passato e di ritemprare lo spirito con la loro atmosfera tranquilla.

Il capoluogo è Portoferraio, che si sviluppò specialmente nel corso dell’esilio di Napoleone. La cittadina prende il nome da un’attività su cui si fondò l’economia per decenni e decenni: l’estrazione del ferro dalle miniere.

Degno di nota è anche il comune di Marciana, un trionfo di stradine di ciottoli, dimore di pietra, botteghe di souvenir, tesori naturali. Gli scenari sono spettacolari, mozzafiato, un toccasana per gli occhi e per l’animo!

E che dire di Capoliveri? Una perla divisa in quattro rioni (il Baluardo, la Fortezza, il Fosso e la Torre) dal fascino medioevale. Capoliveri deve la sua fama anche alle spiagge, tanto a quelle attrezzate quanto alle zone libere.

Rio Marina è un autentico villaggio di pescatori, dove si vive seguendo il ritmo delle stagioni e il tempo sembra quasi rallentare. Di grande interesse è il museo locale, quello dei Minerali dell’Elba e dell’Arte Mineraria. C’è poi Porto Azzurro, con un promontorio su cui si staglia il Forte San Giacomo e con splendide chiese come il Santuario della Madonna di Monserrato.

Quanti giorni è meglio stare sull’isola d’Elba

Per un percorso completo sull’isola d’Elba è necessaria almeno una settimana, meglio se dieci giorni. Non li trascorrerai tutti al mare, a meno che tu non voglia solo rilassarti: come si evince dalla precedente rassegna di cittadine, c’è tanto da vedere sull’isola.

Diciamo che la vacanza non dovrebbe durare meno di quattro giorni. Comunque, se hai a disposizione soltanto un weekend, troverai senza dubbio la formula più adatta a te.

Isola d’Elba e gastronomia

Concludiamo con una delle domande più diffuse: cosa si mangia sull’isola d’Elba?

I piatti tipici sono quelli della cucina toscana, come il cacciucco e i dolci al miele. Vi sono anche squisitezze caratteristiche dell’isola, come lo stoccafisso alla riese in casseruola e il gurguglione (melanzane, zucchine, peperoni, cipolle e altre verdure cotte in padella). Queste pietanze soddisfano ogni palato!