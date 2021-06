Il visto ETA: cos’è

Il Covid ha messo a dura prova il mondo intero e duramente colpito è stato il settore dei viaggi. Viaggiare all’estero ora per fortuna non è più vietato ma certamente bisogna rispettare regole ferree, non solo per la prevenzione della propria salute ma anche in merito agli spostamenti e ai documenti necessari da portare con sé. Stiamo parlando ad esempio del visto ETA, necessario qualora si voglia o si abbia la necessità di recarsi in Canada.

Il Canada è una meta di viaggio non comune e molto ambita, che in vista dell’estate e del mese vacanziero di Agosto, potrebbe interessare molti. Oppure può essere necessario recarsi in Canada per motivi di lavoro. Ma senza il visto ETA l’ingresso nel Paese è vietato. E c’è anche da sostenere il costo dell’eTA Canada.

Ma cos’è il visto ETA? Scopriamolo insieme

Il visto ETA

Il visto ETA è un’autorizzazione di viaggio obbligatoria e serve alle persone che vogliono o hanno necessità di andare in Canada tramite volo senza visto.

Certamente a causa del Covid-19 i viaggi in Canada con l’ETA si ritrovano nel presente soggetti a determinate restrizioni. Chi è interessato deve quindi informarsi bene e per tempo a riguardo di tutte le misure e i protocolli di sicurezza relative al Covid in Canada.

Requisiti

Se si vuole richiedere l’ETA bisogna rispondere a determinati requisiti. E’ necessario avere la nazionalità di un Paese europeo, dichiarare di recarsi in Canada per motivi strettamente correlati allo svolgere un viaggio di studio, al fare una vacanza, al fare un viaggio di lavoro o per effettuare un transito.

Si deve dichiarare che non si verrà assunti da un’azienda o da un’organizzazione canadese, che non si rappresenta un rischio per la sicurezza e per la salute pubblica, che non si è soggetti legalmente compromessi ovvero che si è incensurati, che non si ha mai commesso un crimine o violato una legge sull’immigrazione o sui visti.

Quando si sarà giunti in Canada il percorso non sarà finito: si dovrà convincere la CBSA di soddisfare i detti requisiti elencati in precedenza.

Validità dell’ETA

Per quanto riguarda la validità dell’ETA, questa è di 5 anni. Il periodo di validità inizia la sua decorrenza a partire dal momento dell’approvazione della richiesta di visto. La validità dell’ETA può scadere prima se il passaporto utilizzato per la richiesta perde la sua validità quindi scade prima dei 5 anni previsti dall’ETA.

Se ciò succede e si deve rifare il passaporto, si deve in contemporanea chiedere nuovamente il visto ETA. L’ETA deve essere valida al momento del check-in in aereoporto e all’arrivo in Canada. Il passaporto deve essere valido per tutto il periodo di soggiorno in Canada.

In Canada si può soggiornare al massimo per sei mesi. Durante il periodo di validità dell’ETA si possono fare più viaggi verso il Canada. Ogni singolo soggiorno però, non deve superare i 6 mesi di durata.