Isola d’Elba: il paradiso italiano nel Tirreno

L’isola d’Elba è un paradiso naturale nel Tirreno poco distante dalla terraferma, costa toscana per la precisione, meta ideale per coloro i quali vogliono vivere colorati e leggeri giorni di relax lontani dalla grigia e pesante monotonia e routine.

Trattandosi di un’isola, le corse dei traghetti e degli aliscafi sono garantite ogni giorno, sia in inverno che in estate. Naturalmente, nel periodo estivo le compagnie di navigazione che offrono il servizio incrementano il numero delle corse.

Quando inizia il soggiorno all’isola d’Elba?

Si è soliti affermare che il viaggio inizia con l’organizzazione dello stesso e con la presa visione, e conseguente valutazione e scelta, degli orari dei mezzi che consentono di raggiungere la meta.

La piattaforma digitale www.traghetti-elba.it ad esempio, consente in pochi semplici passaggi di prenotare il biglietto valido per l’imbarco, la data di partenza e di rientro, il numero dei passeggeri e consente, altresì, di scegliere il mezzo, ossia aliscafo oppure traghetto.

Il porto di partenza è Piombino, che permette di raggiungere i tre porti dell’isola: Portoferraio, Rio Marina e Cavo. Il tempo di percorrenza oscilla tra quindici minuti e sessanta, a seconda del mezzo di trasporto e del porto di attracco.

Il porto di Portoferraio, nonché capoluogo dell’isola, è il principale punto di arrivo in quanto, complice la posizione centrale, è facilmente raggiungibile.

Il porto di Rio Marina collega la terraferma alla costa est dell’isola. I collegamenti sono garantiti tutto l’anno, seppur in numero minore se confrontato con il porto precedentemente citato.

Il porto di Cavo, invece, è il punto più vicino alla costa toscana. I tempi di percorrenza, in virtù di tale vicinanza, sono di quindici minuti per gli aliscafi e trenta minuti per i traghetti.

Perché scegliere l’isola d’Elba?

Le motivazioni che invogliano i turisti a scegliere questa perla italiana come meta sono molteplici.

Le chiare e limpide acqua del mare, i ricchi e suggestivi fondali ideali per le immersioni, le spiagge particolari e tipiche delle varie aree isolane. A tal proposito, il versante occidentale è caratterizzato da sabbia dorata, la ghiaia bianca è tipica delle zone nei pressi di Portoferraio e la sabbia nera, invece, si trova sul versante orientale ed è dovuta alla presenza delle antiche miniere di ferro.

Per gli amanti e gli appassionati della natura e delle passeggiate, sono svariati i sentieri che ben si prestano al trekking e che conducono il visitatore alla scoperta di una natura incontaminata che non nasconde i profumi ed i colori tipici della macchia mediterranea.

Il punto finale è la cima del Monte Capanne, che raggiunge i 1000 metri d’altitudine, da cui si può vedere l’intera isola dall’alto.

Ed ancora. Non mancano i monumenti, le chiese e le fortificazioni che testimoniano la lunga storia della vita sull’isola.

Ne è un esempio il Castello del Volterraio, conosciuto anche come Fortezza del Volterraio, una fortificazione costiera. La costruzione risale all’anno Mille circa nel punto in cui, con molte probabilità, sorgeva una preesistente struttura risalente all’epoca etrusca. Ad oggi, si presenta sotto forma di imponenti ruderi alla sommità dell’omonimo poggio e si sviluppa su una pianta esagonale. Ad attirare l’attenzione sono le strutture murarie interamente rivestite in pietra, alla cui base sono ben visibili tracce di costruzioni di epoca romana ed etrusca.

Alcune città dell’isola

Portoferraio è la principale città dell’isola. Una località ricca di fascino rinascimentale, di fortezze e di incredibili esempi architettonici.

Capoliveri è un borgo medievale adagiato sulla collina. La sua particolarità? Offre scorci paesaggistici suggestivi ed indimenticabili.

Campo nell’Elba piccolo e semplice villaggio di pescatori adagiato in una baia sabbiosa.

Rio nell’Elba, situato a 170 metri sul livello del mare, è uno dei paesini più antichi dell’intera isola.

Alle pendici del Monte Capanne si trova Marciana, un territorio montuoso dove la natura accompagna il turista sino a Marciana Marina, dove si trovano le più belle spiagge dell’isola.