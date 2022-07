Come arrivare in Sicilia da Lucca? Consigli e indicazioni

La Sicilia è una delle isole più ambite da chi desidera trascorrere una vacanza alla scoperta di arte e cultura, di panorama mozzafiato, mare cristallino e spiagge incontaminate, ma non solo. Infatti, su quest’isola si possono assaggiare anche delle specialità gastronomiche che soddisfano anche i palati più esigenti, visitare le attrazioni culturali o partire alla scoperta delle isole che circondano le coste siciliane.

Traghetti e navi veloci, un viaggio comodo ed economico

Da Lucca, poi, arrivare in Sicilia non è difficile poiché ci sono molti traghetti e navi per il porto di Palermo che partono da Livorno. Si tratta di un mezzo di trasporto comodo, perché a bordo sono presenti tanti servizi, ma anche decisamente conveniente da un punto di vista economico, soprattutto se si prenota con anticipo o se si usufruisce delle offerte e delle promozioni proposte dalle varie compagnie di navigazione.

A bordo dei traghetti che collegano la Toscana con la Sicilia, inoltre, è possibile imbarcare l’auto pagando un sovrapprezzo: questa è una soluzione molto comoda se si vuole scoprire l’isola.

Visitare Palermo e dintorni: cosa vedere e cosa fare

Il porto di Palermo, inoltre, è molto vicino al centro della città e alle principali attrazioni: infatti, a piedi si può raggiungere la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni, la Chiesa della Martorana e visitare i caratteristici mercati di Vucciria e Ballarò. Inoltre, sempre a poca distanza dalla città, si può andare sulla spiaggia di Mondello, una delle più belle e famose, ma anche fare un bagno ad Addaura, Punta Raisi e Capo Rama. Da assaggiare assolutamente la cucina palermitana, ricca di piatti saporiti e gustosi, e anche i dolci, dalla tradizionale cassata ai tipici cannoli.

Da Palermo, poi, si possono prendere altri collegamenti via mare per arrivare a Milazzo. Questa località in provincia di Messina è famosa per Capo Milazzo, una Riserva Naturale marittima dove si trova un’attrazione davvero unica nel suo genere, la Piscina di Venere, uno specchio di acqua naturale che si trova sulla punta estrema del capo.

Milazzo è una meta piacevole anche per chi ama i borghi antichi, per chi desidera fare un bagno nelle spiagge incontaminate, fare escursioni in barca e visitare il Castello, un’attrazione che piacerà anche ai più piccoli.

Inoltre, Milazzo è anche il porto di partenza per i traghetti che collegano l’isola con le bellissime Eolie. Partendo da Milazzo, infatti, si raggiunge Salina in 1 ora e 25 minuti, Stromboli in 1 ora e 10 minuti, Lipari in 1 ora e 35 minuti, si arriva a Panarea in 1 ora e 25 minuti e a Vulcano in 40 minuti.

Le isole Eolie sono una vera e propria perla del Mediterraneo: qui si trovano località immerse nella natura a picco sul mare, piccoli paesini dove trascorrere piacevoli serate e tante spiagge dove rilassarsi facendo un bagno nel mare trasparente o praticare sport acquatici.

Si può organizzare una gita anche solo di un giorno, partendo appunto da Milazzo, oppure organizzare una minicrociera di più giorni alla scoperta di questo fantastico arcipelago.