In viaggio risparmiando: ecco i bonus vacanze 2022

Sono numerose le iniziative previste a livello statale e regionale, ma anche da parte di enti privati, per incentivare il turismo dopo la situazione di crisi dovuta alla pandemia da coronavirus. Tra queste ci sono anche i bonus finalizzati a sostenere le spese di soggiorno e viaggio dei turisti. In altre parole, quest’anno per viaggiare si può spendere poco: proviamo a capire come.

La Carta Giovani Nazionale

Uno dei bonus vacanze a disposizione dei turisti per quest’anno è quello previsto per chi possiede la Carta Giovani Nazionale, che può essere scaricata usando l’app IO. Si tratta di una carta che permette di usufruire, sia in Italia che fuori dai confini nazionali, di uno sconto compreso tra il 15 e il 30% per le prenotazioni di viaggio e gli acquisti di biglietti relativi a vacanze in crociera e spostamenti in treno, in aereo o in nave. In più, se si usa la piattaforma di booking o si ricorre al sito di Federalberghi per prenotare, si può risparmiare il 5% sulle spese del soggiorno. E non è tutto, perché è previsto anche uno sconto pari al 10% per prenotare una crociera.

Una stagione estiva particolare

Quella che è iniziata da pochi giorni è senza dubbio una stagione estiva molto particolare, dal momento che la guerra in Ucraina ha contribuito ad aumentare i prezzi non solo dei biglietti aerei, ma più in generale di tutti gli spostamenti effettuati con i mezzi di trasporto pubblici. La colpa, come noto, è del rincaro del carburante. Se a questo si aggiunge il caldo, che sta sconvolgendo tutto il nostro Paese, è facile intuire perché in tanti non vedano l’ora di partire e andare in vacanza. Mai come quest’anno viaggiare vuol dire avere la possibilità di raggiungere destinazioni capaci di regalare la giusta dose di tranquillità e di benessere. Per farlo, però, serve un budget abbastanza importante; ecco perché i bonus statali sono come manna dal cielo, perché permettono di spendere meno del previsto.

I bonus italiani

Nel nostro Paese sono previsti degli sconti per le persone disabili e in più vari bonus vacanze 2022 che vengono messi a disposizione sia da enti pubblici che da realtà come Trenitalia, vale a dire aziende private a servizio pubblico. Si tratta di agevolazioni differenti rispetto ai 500 euro che il governo ha erogato l’anno scorso e che, soprattutto, possono essere richiesti da tutti, senza che si sia costretti a soddisfare requisiti relativi all’indice ISEE.

Il bonus vacanze InpsIeme

Come si è detto, per la prenotazione di un viaggio, sia nel nostro Paese che all’estero, si può fare riferimento all’app IO per richiedere e ottenere la Carta Giovani Nazionale. Inoltre esiste il bonus vacanze 2022 che è valido per i figli dei dipendenti pubblici, inclusi i docenti, che desiderano viaggiare all’estero per seguire un percorso di formazione personale. In alternativa si può optare per il bonus InpsIeme pensionati.