Il tenente colonnello Affinito cavaliere della Repubblica

Al tenente colonnello Giangabriele Affinito, già comandante della Compagnia dei carabinieri di Lucca, è stata consegnata oggi (3 dicembre) l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana.

Il riconoscimento è stato consegnato ad Affinito dal prefetto di Napoli alla presenza delle autorità locali e la proposta è stata avanzata dall’allora prefetto di Lucca Giovanna Cagliostro quando era comandante della compagnia a Lucca. Un riconoscimento che arriva per l’attività svolta a Lucca e in particolare sul contributo dato al protocollo del codice rosa, in collaborazione con la dottoressa Piera Banti.