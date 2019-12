Round Table 51 Lucca, ottimi risultati per la colletta alimentare

Ottimo risultato per i volontari della Round Table 51 Lucca impegnati sabato 30 novembre nella Giornata nazionale della colletta alimentare, organizzata da Banco Alimentare.

I tablers lucchesi, grazie al prezioso e fondamentale contributo della Misericordia di Capannori, presso il supermercato Coop di via di Tiglio, hanno raccolto circa 2750 chili di alimenti: un risultato importante in termini numerici, ottenuto grazie alla sensibilità dimostrata dai cittadini lucchesi verso i bisognosi.

“Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto un tale risultato – riporta la tavola lucchese – si tratta di una bella dimostrazione di generosità da parte delle persone, in considerazione anche del particolare momento economico del nostro paese. Ringraziamo sentitamente la collettività lucchese che, con tanti singoli ed importanti gesti, ha mostrato grande generosità. La Round Table 51 Lucca ringrazia anche Roberto Aiello di Banco Alimentare e la Misericordia di Capannori per il supporto e la collaborazione alla raccolta”.