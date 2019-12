Musica e educazione, Federico Favali alla biblioteca Statale di Lucca

La biblioteca statale di Lucca, in collaborazione con il convegno di cultura Maria Cristina di Savoia, organizza, giovedì (12 dicembre), alle 15,30, la conferenza del musicista Federico Favali dal titolo: Recondite armonie. La musica nell’educazione della persona.

Federico Favali. Compositore prolifico di musica vocale e composizioni per solo orchestra, nel 2014 ha scritto per il teatro del Giglio Il crollo di casa Usher. Nel 2015 e nel 2016 è stato invitato a incontri internazionali. Nel 2017 ha studiato alla Fondazione Cini a Venezia. Ha avuto premi e riconoscimenti (nel 2014 Lucchese dell’Anno).

Lavora sull’analisi musicale e i suoi scritti sono pubblicati su riviste e siti musicali. Diplomato al Conservatorio di Lucca e successivamente laureato in musicologia all‘Università di Bologna. Ha studiato composizione al Conservatorio di La Spezia, al King’s Collage di Londra, all’Università di Birmingham e alla New York University.