Comprensivo Lucca 5, al via gli open day

Le 9 scuole dell’istituto comprensivo Lucca 5 aprono le porte a genitori e futuri alunni per farsi conoscere in vista del prossimo anno scolastico. Le iscrizioni si apriranno il 7 gennaio e chiuderanno il 31 gennaio 2020.

Le scuole sono pronte per accogliere le famiglie e mostrare loro come sono organizzate, quali attività vengono proposte e come si sviluppa una giornata tipo tra classi e laboratori. Saranno proprio i ragazzi a presentarsi e a fare da guida, a loro sarà possibile chiedere dettagli, curiosità, aneddoti mentre i docenti saranno disponibili per rispondere a domande più tecniche.

“Lo studente, per noi, è al centro delle proposte formative perché vogliamo che sia il vero protagonista del proprio percorso di crescita – spiegano dalla scuola -. Offriamo un insegnamento ricco, variato, differenziato, capace di mettere in campo un’ampia gamma di risorse e strumenti didattici, di metodologie, di prodotti”.