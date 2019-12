Identità culturale e diversità, conferenza all’Agorà

A conclusione del quarto anno di attività, sabato (14 dicembre) alle 17,30 Agorà della scienza propone un incontro dal titolo Conversazione a due voci su identità culturale, unità e diversità umana.

Si tratterà di un confronto fra il genetista Giovanni Destrobisol dell’Università La Sapienza di Roma ed l’etnopsichiatra Piero Coppo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. L’incontro approfondirà quanto acquisito dalle più recenti conoscenze sulla realtà umana sotto diversi profili genetico-biologico, antropologico-culturale.

Tali acquisizioni scientifiche, infatti, rendono insostenibile qualsiasi modello razziale essendo la specie homo altamente promiscua ed estremamente omogenea e, al netto degli effetti dell’ambiente, non vi sono reali differenze nelle potenzialità intellettive e nelle inclinazioni morali tra i gruppi umani. Ma una parte sostanziale della “natura” degli esseri umani e delle loro capacità di evoluzione e resilienza, sta nella particolare identità “culturale” che condividono con altri loro simili. Gli umani dovrebbero essere uguali per diritti e opportunità, ma dovrebbero poter abitare un pianeta che ospiti biodiversità e alterità culturali in grado di dialogare tra loro con reciproci vantaggi.