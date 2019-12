Riciclo pulper, Ercolini sfida Pieretti a un confronto pubblico

Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europe e Italy, già Golden Enviromental Prize nel 2013, risponde per le rime al presidente del comparto carta di Confindustria Lucca, Tiziano Pieretti, sul tema dei termovalorizzatori.

“Pieretti “brucia” ancora – dice Ercolini – e annaspando cerca di ribaltare la frittata accusando Zero Waste Europe di ignorare gli orientamente europei”.

“Per quanto ci riguarda – dice Ercolini – ribadiamo che prima di tutto Pieretti dovrebbe spiegare perchè i cartari che hanno ricevuti soldi dall’Ue per il progetto Ecopulplast e che a loro è servito per fare “marketing industriale” non hanno messo un euro per promuovere il riciclo nonostante che Selene di Lucca stia dimostrando che riciclare il pulper si può (e certo non è l’unica azienda a farlo visto che Ecolsystem nelle Marche sta producendo cordoli per le piste ciclabili con lo scarto di pulper)”.

“Così come evita di far riferimento a dati ufficiali – conclude Ercolini – sulla produzione di pulper che da anni sono indisponibili dagli enti istituzionali. La lettera a Bruxelles ci sarà così vedremo come stanno le cose. Intanto auspico un faccia a faccia con Pieretti magari mediato dalla stampa locale”.