Giglio, Bindocci chiede solidarietà ai dipendenti: bocciato l’odg

Esprimere la solidarietà del Consiglio comunale ai lavoratori del teatro del Giglio che hanno dichiarato lo stato d’agitazione nei confronti della direzione: è il fulcro dell’ordine del giorno proposto durante il Consiglio comunale di questa sera (12 dicembre) dal consigliere pentastellato Massimiliano Bindocci, che però non incontra l’ok della maggioranza.

“Il Consiglio – si legge nel documento non passato – condivida le posizioni espresse dalle Rsu e dalle organizzazioni sindacali presenti e l’amministrazione si faccia carico di una soluzione sulla vertenza per tagliare gli sprechi e rispettare gli accordi sottoscritti, al fine di ridare una prospettiva al teatro cittadino”.

Un’ipotesi rispetto alla quale la maggioranza propone un ordine del giorno alternativo soffermandosi sul Giglio come componente fondamentale della città che, pertanto, deve essere gestita per assicurare il futuro dei lavoratori. “Molto è stato fatto fino ad oggi – prosegue il documento – ma adesso serve uno sforzo ulteriori in termini organizzativi, rispetto al quale si chiede alla giunta di impegnare gli attuali amministratori dell’azienda speciale”. Il Giglio come teatro di tradizione, si rileva, deve continuare a rivestire un ruolo centrale per la città, mantenendo intatti gli equilibri di bilancio.

Un ordine del giorno rispetto al quale il consigliere Martinelli chiede lumi, in particolare, circa il passaggio che recita “mettere in atto iniziative utili a riorganizzare ed armonizzare i rapporti interni”. La replica è affidata alle parole del consigliere Olivati: “Adesso il discorso diventa manageriale. Il teatro deve diventare un meccanismo perfetto, anche se sappiamo che si lavora su margini risicati ed è molto difficile pianificare un’attività del genere. Serve una nave corazzata che sappia cogliere il vento senza farsi ribaltare dalle tempeste di turno. Abbiamo indicato un obiettivo politico senza entrare nel dettaglio, perché non è questa la nostra competenza”.

La consigliera Testaferrata, dal canto suo, si chiede se questo comporterà anche cambiamenti nell’area mangeriale. Tematiche alle quali risponde il sindaco: “Se il teatro vuole crescere – osserva – non potrà continuare all’infinito con un dirigente prestato dal Comune. Il Giglio deve attrarre sostegno da molte parti ed oggi esiste la necessità di avere una managerialità significativa, perché ad oggi non stiamo cogliendo i risultati voluti. La nave – resta nella metafora di Olivati – si conduce se esiste un clima interno che permette di trarre il meglio da tutti. Non è possibile portare al Giglio artisti di alto livello se non aumentiamo il valore della nostra proposta a livello globale”.

Bindocci, che aveva proposto l’ordine del giorno originario dichiara “banale parlare di iniziative utili in chiave generica. Per il resto, concordo con il sindaco sulla necessità di intercettare sponsor e interlocutori che possano sostenere il teatro. Non ho capito però perché non si affronta minimamente il tema che ho proposto, relativo alla solidarietà da esprimere ai lavoratori del Giglio”.

Il consigliere Guidotti, nell’annunciare il suo voto contrario all’ordine del giorno, afferma che “si deve fare tutto il necessario per arrivare alla migliore soluzione. Ci sono dei problemi all’interno del teatro e non so se sono state perseguite tutte le soluzioni possibili”.

Scelta opposta da parte del consigliere Barsanti: “Voterò si all’ordine del giorno proposto da Bindocci, mentre mi astengo su quello della maggioranza perché il problema dell’armonia interna all’interno del teatro è reale e merita soluzioni pratiche”.

L’ordine del giorno avanzato da Bindocci riceve 4 voti favorevoli, 17 contrari (1 astenuto), mentre quello rivisitato dalla maggioranza e proposto dal consigliere Olivati viene approvato con 17 voti favorevoli (3 contrari, 2 astenuti).