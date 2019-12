Cambiamo!, a Porcari la cena per iscritti e simpatizzanti

Si svolgerà venerdì (20 dicembre) dalle 20 al locale Le Camelie di Porcari, il primo incontro ufficiale provinciale tra iscritti e simpatizzanti.

Dopo i saluti del referente provinciale Simone Simonini seguiranno a ruota gli interventi dei referenti locali: per la Garfagnana Fabio Fontana, per la Mediavalle Roberto Andreotti, per Lucca e Piana Manuel Alessandri, e per la Versilia Fabrizio Pellegrini.

Inoltre l’incontro vedrà la partecipazione sia di Simone Spezzano membro del comitato nazionale e organizzativo regionale, sia dell’onorevole Giorgio Silli, referente regionale.

La serata si concluderà con una cena conviviale e il consueto taglio del dolce per gli auguri natalizi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i referenti territoriali.