Categorie deboli e sviluppo locale, due nuovi bandi per la Fondazione Crl

Due nuovi bandi per la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Aprono infatti domani (19 dicembre) il bando Categorie deboli e sanità pubblica e il bando Sviluppo locale, entrambi a valere sull’anno 2020 e in scadenza il 31 gennaio.

Il bando Categorie deboli, per cui è stanziato un budget di 1 milione di euro, ha per obiettivo il sostegno sia a specifici progetti sia all’attività ordinaria di soggetti, pubblici e privati, che operano a favore delle categorie sociali deboli o nell’ambito della salute pubblica. L’intento dichiarato è quello di favorire il moltiplicarsi delle buone pratiche e di circuiti virtuosi favorevoli alla realizzazione e allo sviluppo di forme di welfare di comunità.

Per quanto riguarda questo bando ci sono importanti novità sulla tempistica delle erogazioni, per cui è necessario che i richiedenti leggano attentamente i termini illustrati all’interno del bando stesso.

Il bando Sviluppo locale, con un budget di 300 mila euro, si propone, invece, di sostenere soggetti pubblici e privati che, sia tramite specifiche iniziative, sia attraverso la propria attività ordinaria, siano impegnati nella promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio e nella valorizzazione delle risorse locali, con riferimento anche alla conservazione delle risorse naturali e della sensibilizzazione sulle problematiche ambientali.

Per l’assegnazione dei contributi la Fondazione privilegerà i progetti ben definiti per natura e scopo, con una preferenza per le iniziative che si concludono entro un preciso arco temporale o che, comunque, perdurando nel tempo, siano in grado di raggiungere un livello elevato di autonomia economica.

Ugualmente importante è la capacità di fare rete, coinvolgere più realtà e rendersi elementi catalizzatori di ulteriori risorse pubbliche o private, con particolare riferimento ai programmi e finanziamenti diretti dell’Unione Europea o ai fondi regionali.

La procedura online di presentazione delle domande è disponibile sul sito www.fondazionecarilucca.it.

Per entrambi i bandi la scadenza per inserire le richieste on-line è il 31 gennaio 2020; le richieste cartacee, già inserite e confermate on-line, dovranno essere inviate esclusivamente per posta entro il 15 febbraio.

Due nuovi bandi dunque che si aggiungono al primo già emanato dalla Fondazione. Restano infatti ancora pochi giorni per presentare richiesta a valere sul bando Progetti e attività culturali, in scadenza il 30 dicembre.