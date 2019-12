Esperienze all’estero per gli studenti del Paladini-Civitali

In partenza anche in questo anno scolastico il progetto di formazione europeo Erasmus+ promosso dall’istituto superiore di istruzione Fermi-Da Vinci di Empoli che ha ricevuto, per l’anno 2019, un contributo per cofinanziare lo svolgimento di mobilità di un mese destinate agli studenti delle classi terze e quarte di otto istituti scolastici italiani, tra i quali l’istituto professionale Civitali e il liceo delle scienze umane Paladini.

Si tratta di esperienze formative all’estero in aziende, enti, associazioni in ambito socio-sanitario ed educativo con sede a Malta, Spagna e Francia.

Il progetto, denominato (S)chic: working inclusively to develop competences in health and care services, è stato presentato a studenti e genitori dagli insegnanti referenti qualche giorno fa.

Lo stage di un mese all’estero non solo è un modo per approfondire lo studio di una lingua straniera, ma anche una grande opportunità per i ragazzi di arricchirsi culturalmente e, in un settore in espansione come il socio-sanitario, una maniera per acquisire maggiori competenze professionali ed avere pertanto maggiori possibilità in campo lavorativo.

Al termine dell’esperienza, i ragazzi riceveranno un attestato riconosciuto a livello europeo e potranno arricchire il proprio Europass con le competenze linguistiche e professionali acquisite.