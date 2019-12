Sinergest for Christmas, successo per la serata di spettacolo e solidarietà

Una grande afflluenza di pubblico per una serata che scalda il cuore, è il risultato dell’evento di beneficenza Sinergest for Christmas che si è tenuto al teatro del Giglio domenica (15 dicembre) organizzato dall’associazione Sinergest For.

Alla serata hanno partecipato grandi nomi dello spettacolo, come Paolo Migone, comico livornese che ha intrattenuto il pubblico con la sua comicità toscana raccontando l’eterno gioco fra uomini e donne, sempre con un occhio attento ai costumi contemporanei e al modo in cui influenzano le relazioni tra coppie.

Maurizio Lastrico, anche lui comico di Zelig ha inscenato il suo famoso cavallo di battaglia, una versione rivista e corretta della Divina Commedia che lo ha lanciato nel panorama della comicità italiana.

Non poteva mancare la musica con Mr. Rain cantante e cantautore italiano, che assieme alla rivelazione di X-Factor, Martina Attili, hanno portato in scena il loro duetto La Somma, un famoso brano di successo protagonista nelle radio e nelle tv durante la scorsa estate.

Lucca risponde con entusiasmo e il pubblico riempie il teatro del Giglio in questa serata di spettacolo ma anche di solidarietà, visto che lo scopo di Sinergest For è quello di sostenere con il ricavato dell’evento tre associazioni: Anffas Lucca, associazione che si occupa del sostegno a persone con disabilità e alle loro famiglie, Il sorriso di Stefano, promotrice di iniziative di solidarietà in ambito sociale e di attività culturali e ricreative e la Nes (Nessuno è straniero) di Torino, un’associazione composta da volontari che operano in collaborazione con la chiesa e la società civile per promuovere l’integrazione degli strati più poveri e disagiati della collettività.

Chiunque voglia ancora sostenere la raccolta fondi per queste tre associazioni può ancora farlo accedendo direttamente al sito della Sinergestfor.it (https://sinergestfor.it/sostienici/).

La Sinergest For è una giovane organizzazione senza scopo di lucro, fondata questa estate da alcuni componenti della Sinergest e direttamente sostenuta dall’azienda, il suo obiettivo è quello di promuovere iniziative sociali e culturali che abbiano finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale. Il primo evento da loro promosso è stato appunto Sinergest for Christmas.