Alla Bussola un Natale con Luisa Corna e Giandomenico Anellino

Tutto pronto alla Bussola, dove domenica (22 dicembre) torneranno a risuonare le note per la prima edizione del concerto di Natale.

Alle 18, nel locale mito della musica, arriva un connubio di eccezione: il fascino e la voce inconfondibile di Luisa Corna uniti allo straordinario talento di Giandomenico Anellino e alla sua chitarra. Il duo si esibirà in un omaggio alle artiste che hanno fatto grande la Bussola: da Mina a Ornella Vanoni, per finire con Patty Pravo, ma largo spazio sarà riservato anche ai cantautori italiani non tralasciando incursioni nelle classiche melodie del Natale.

La Bussola lancia dunque un nuovo format, l’ennesimo, destinato a divenire un appuntamento fisso della programmazione annuale, come conferma il patron Giuliano Angeli. “Partiamo con un appuntamento che sarà ripetuto negli anni – spiega Angeli – e partiamo con una grande interprete, la cantante giusta per farci emozionare con le canzoni di tanti degli artisti passati dalla Bussola”.

Luisa Corna, che recentemente ha dato alle stampe un libro destinato ai più piccoli dal titolo Tofu e la magia dell’arcobaleno arricchito musicalmente dalla presenza di Annalisa Minetti, è per la prima volta alla Bussola e arriva direttamente dagli schermi di Rai1.

Anellino, soprannominato dalla critica L’uomo orchestra e Il disegnatore di musica e che suona la chitarra in modo unico ed originale strappando vere e proprie standing ovation finali, è un habitué della Bussola dove ha diretto artisticamente l’edizione 2019 di Bussola d’Autore e si è esibito nel suo Semplice Lucio, un omaggio a Lucio Battisti, in compagnia di Roberto Pambianchi.

Una coppia, quella formata da Luisa Corna e Giandomenico Anellino, costituita davvero per regalare nuove emozioni, complice la magìa che sa sprigionare solo la Bussola, nel pomeriggio della domenica che precede il Natale.

I biglietti, al costo di 25 euro, sono disponibili chiamando al 349 1993837 o 0584 1972201.