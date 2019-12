Sono i bimbi di Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, recentemente travolta da un tornado che ne ha devastato vite umane e strutture. E’ a loro che i docenti ed il personale dell’Iis Carrara-Nottolini-Busdraghi hanno devoluto la somma raccolta in memoria del proprio dirigente scolastico, Cesare Lazzari, deceduto l’estate scorsa in tragiche circostanze.

Il denaro finanzierà per la durata di un anno l’istruzione di alcuni piccoli seguiti dal padre missionario don Pietro Rinaldi, della parrocchia di San Cassiano a Vico, di cui il preside Lazzari seguiva le iniziative. Grazie a questo contributo, qualche bambina non dovrà più vendere il proprio corpo per comprare un quaderno e potrà sorridere insieme a tante altre bambine già salvate da un destino certo di prostituzione.