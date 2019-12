Maltempo, strade allagate e qualche smottamento hanno creato difficoltà nella notte. Diversi gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco che sono intervenuti in varie zone della Provincia, dalla Piana alla Valle del Serchio.

Qui, e in particolare nel comune di Pescaglia, una frana ha interrotto la strada per Gambata. I detriti hanno completamente ostruito la strada.

Foto 2 di 2



Sul posto, nella tarda serata di ieri, è intervenuta la protezione civile comunale, insieme allo stesso sindaco Andrea Bonfanti che ha messo in guardia i cittadini.

Disagi anche per il traffico, con qualche incidente provocato dall’asfalto reso viscido dalla pioggia ma per fortuna non ci sono stati feriti gravi.