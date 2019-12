Vigili del fuoco, a Viareggio il segretario nazionale Conapo

Appuntamento domani (23 dicembre) con il segretario nazionale del Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, Antonio Brizzi, che sarà a Viareggio dove incontrerà in assemblea tutto il personale al locale distaccamento.

Lo rende noto il segretario provinciale di Lucca dello stesso sindacato, Nicola Todaro: “Tra i temi che saranno oggetto di discussione e confronto – spiega il dirigente sindacale – l’equiparazione retributiva e pensionistica dei vigili del fuoco agli altri corpi dello stato, storica battaglia del Conapo, sempre più vicina grazie allo stanziamento di 165 milioni di euro da parte del governo nella legge di bilancio attualmente in parlamento”.

“A livello locale – aggiunge Todaro – a breve sarà finalmente posata la prima pietra della nuova sede viareggina, con quella attuale ormai obsoleta e totalmente inadatta ad ospitare una sede operativa dei vigili del fuoco. Per quanto riguarda il soccorso, al fine di assicurare una tempestiva risposta alla cittadinanza, riteniamo necessari nuovi mezzi, dal momento che oggi i vigili del fuoco di Viareggio si trovano a lavorare con mezzi degli anni Ottanta, superati da ogni punto di vista e spesso fermi ai box guasti”.

“L’ultimo guasto in ordine di tempo – termina Todaro – riguarda l’autoscala, mezzo di quasi 40 anni che svolge peculiari operazioni di soccorso in altezza e che è fuori servizio per guasto. Lunedì prossimo, questi ed altri argomenti il segretario generale Brizzi sarà felice di trattare con i colleghi di questo territorio”.