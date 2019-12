Anniversario polemico a San Gennaro, frazione di Capannori. Dove un gruppo di cittadini ‘festeggiano’ l’intervento alla pavimentazione del piazzale della chiesa di due anni fa, definito “uno scempio”.

“Si è celebrato anche questo anno – dice ironicamente Mauro Pera – con l’assenza di tutte le autorità civili, militari, politiche e religiose e con la sola presenza di uno sparuto gruppo di amanti dell’arte e della storia il secondo anniversario della manomissione (con sparizione di tre pietre) di una discreta porzione dell’antico selciato che attraversa il paese di San Gennaro. Proprio di fronte alla storica pieve che ospiterà l’angelo di Leonardo di ritorno dal restauro e dal soggiorno a Vinci e accanto alla scuola Made di Palazzo Boccella”.

“La mesta cerimonia – prosegue – si è svolta nel dubbio dei presenti che fare quello che è stato fatto sia lecito e quindi che chiunque voglia possa venire, smontare, incementare, far sparire pietre, ogni volta che vuole. Con buona pace della salvaguardia del patrimonio storico e artistico. L’ amministrazione comunale parla di valorizzazione della pieve, di conservazione della statua con rigorosi criteri dettati dalla soprintendenza, ma in due anni non sono stati capaci di trovare i responsabili e restaurare il selciato a regola d’arte. Dopo due anni una pietra di quelle manomesse è completamente staccata e chiunque potrebbe portarsela via. Inoltre rappresenta un concreto pericolo di inciampo. Chiunque potrebbe farcisi male. Speriamo che non accada”.

La vicenda risale al 19 dicembre 2017 a San Gennaro quando fu fatto un intervento di manutenzione sull’antico selciato che percorre gran parte del borgo di fronte alla chiesa romanica risalente a prima dell’anno 1000.