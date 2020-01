Welfare, Comune firma l’accordo con i sindacati

Agevolazioni tariffarie, politiche sociali, assistenziali e della salute, interventi sulla casa e sul diritto all’abitare, politiche di genere, attenzione alla scuola, alla mobilità, ai trasporti, e all’ambiente, azioni sul lavoro, sullo sviluppo del territorio e misure a sostegno delle persone colpite dalla crisi.

Sono questi i punti salienti e strategici del protocollo sulle politiche sociali firmato dall’amministrazione comunale e dalle sigle sindacali Cgil Lucca, Cisl Toscana Nord e Uil Area Nord Toscana.

Un documento di programmazione e di indirizzo per fornire risposte concrete alle problematiche sociali, con particolare attenzione a chi ha più bisogno e si trova in una situazione di maggiore difficoltà economica, che si integra e diventa strumento complementare al bilancio di previsione.

“La firma dell’accordo avvenuta in contemporanea con l’approvazione del bilancio di previsione – commenta l’assessora al sociale Valeria Giglioli – rappresenta per tutti noi un risultato molto importante per l’amministrazione e per il settore sociale, perché ci permette di mettere in atto da subito le linee contenute nell’accordo stesso, forti anche delle risorse che il bilancio mette a disposizione per il settore che rappresento”.

“La linea è sempre la stessa – prosegue – garantire aiuti e sostegni a chi ha maggiore bisogno e definire una politica sociale che guardi e si strutturi per rispondere con efficacia alle esigenze di tutti, secondo i principi di equità e di giustizia. L’obiettivo, infatti, non è tanto quello dell’assistenzialismo fine a se stesso, ma della capacità di strutturare interventi concreti che permettano alle persone di reinserirsi nella società e nel mondo del lavoro in modo autonomo. Tra gli elementi più importanti, infine, c’è la volontà di definire sempre più le politiche sociali in base anche alle linee contenute nel documento unico di programmazione dell’amministrazione: nel 2020, infatti, gli incontri con i sindacati si terranno prima dell’approvazione del prossimo Dup, così da avere una visione più efficace e prevedere interventi ancora più mirati. Durante gli incontri recepiremo le varie indicazioni, che restituiremo ai sindacati stessi prima della definizione del bilancio di previsione”.

Tra le tante azioni previste dall’accordo sindacale da sottolineare l’obiettivo di salvaguardare i principi e i criteri di progressività ed equità riguardo alla tassazione, ai tributi, alle tariffe e alle misure di compartecipazione, così da tutelare i redditi familiari costituiti prevalentemente da lavoro dipendente, da ammortizzatori sociali o da pensione.

Ecco quindi che le politiche tariffarie e tributarie resteranno inalterate, soprattutto per le fasce più deboli, e in questo senso è stato deciso di rivalutare del 2 per cento le fasce Isee di accesso alle esenzioni e agevolazioni per quanto riguarda i servizi a domanda individuale (servizi scolastici, Tari, acqua, gas).

Attenzione anche agli anziani e ai nuovi poveri; confermati gli interventi pet il diritto alla casa, dai nuovi alloggi popolari al sostegno all’affitto fino alle azioni sull’emergenza abitativa e all’housing sociale.

Per il 2020, inoltre, c’è la volontà di incrementare il contributo per l’affitto, con lo scopo di estendere l’accesso alla misura anche ai nuclei inseriti nella fascia B.

Sono mantenuti, infine, tutti gli impegni sul piano delle politiche di genere, delle politiche ambientali, delle politiche sanitarie, delle politiche del lavoro e di quelle a sostegno delle persone colpite dalla crisi, attraverso anche il progetto Ventaglio.