Capannori, sabato via al Teatro bambini ad Artè

Sabato (11 gennaio) alle 16, via ad Artè alla rassegna Teatro bambini inserita all’interno del cartellone della stagione artistica promossa dal Comune di Capannori e gestita dalla ditta di organizzazione di eventi ‘Battista Ceragioli Management’. Tre gli spettacoli in programma, tutti prodotti da Mimesis compagnia teatrale.

“Per la prima volta quest’anno la nostra stagione artistica ospita una rassegna dedicata ai bambini – afferma l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -. Abbiamo infatti ritenuto importante dare anche ai più piccoli l’opportunità di avvicinarsi al teatro e di fruire di questa importante forma artistica. La rassegna si aprirà con uno spettacolo dedicato allo Shoah in occasione della giornata della memoria 2020 per raccontare con una forma semplice e adatta ai bambini questa tragica pagina della nostra storia”.

Il primo spettacolo in programma è infatti Le stelle stanno in cielo, narrazioni e domande intorno alla Shoah, dedicato alla Giornata della Memoria 2020, di Rosanna Magrini con Elisa Proietti e Stefano Tognarelli, rivolto ai bambini dagli 8 agli 11 anni. Il secondo spettacolo della rassegna è Ai piedi dell’Olimpo, storie di miti e speranze di Rosanna Magrini con Caterina Simonelli e Stefano Tognarelli, che sarà messo in scena sabato 8 febbraio alle 16. Attraverso la narrazione di affascinanti storie senza tempo lo spettacolo cerca di trasportare grandi e piccini nel mondo degli eroi e degli déi della mitologia greca antica.

Il terzo e ultimo appuntamento della Rassegna Teatro bambini è in calendario sabato 14 marzo alle 16, con lo spettacolo Giovannin senza paura, viaggio in Italia’liberamente tratto da Fiabe Italiane di Italo Calvino, di Rosanna Magrinicon Michele Lombardi e Stefano Tognarelli.

Biglietti: 6 euro adulti, 4 euro ridotto bambini; abbonamento 3 spettacoli: 15 euro adulti e 10 euro bambini. Riduzioni per under 15 e over 65, scuole e associazioni riconosciute (minimo 10 persone). Per informazioni tel 392 3409380. Vendita online su Vivaticket.