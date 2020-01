Borgosesia al Porta Elisa, tutto sull’avversaria della Lucchese

Con i suoi 21 punti il Borgosesia è appena due punti sopra la zona playout. In una classifica corta dove dall’ultimo posto della classifica, occupato dal Vado, all’avversaria di domani della Lucchese, cioè dalla retrocessione diretta alla salvezza, ci sono 6 punti. Nessuno può dormire sogni tranquilli.

Cammino

Non vince dal 10 novembre quando al Comunale sconfisse per 4-1 il Ghivoborgo. Nelle successive 7 giornate ha raccolto 5 punti frutto di altrettanti pareggi e 2 volte è stata sconfitta. Subisce gol da 4 gare consecutive. Da inizio stagione ad ora solo in due occasioni, in casa con il Casale e nel recupero a Verbania dell’11 dicembre 2019 ha mantenuto la porta inviolata. Ha chiuso il 2019 perdendo l’imbattibilità casalinga con la Lavagnese, successo ligure per 2-1. Ha inaugurato il nuovo anno dividendo la posta sempre in casa con i Bra per 1-1.

Rendimento

La squadra di Marco Didu insieme al Seravezza Pozzi è specializzata nei pareggi, avendo per 9 gare diviso la posta in palio con l’avversario. L’elemento di maggior spicco è senza dubbio Riccardo Ravasi in gol da quattro gare consecutive. Dalla gara con il Seravezza Pozzi, cioè nelle ultime 8 gare, non è andato in gol solo a Verbania. Dopo la Fezzanese con 5 punti raccolti, fuori casa insieme a Ligorna e Vado detiene con 6 punti il secondo peggior rendimento esterno.

L’inizio stagione lontano dalla Valsesia era stato confortante, dopo il successo l’unico stagionale il 1 settembre a Bra per 4-3 era arrivato il pareggio al Necchi Balloni con il Real Forte Querceta. Poi la caduta libera con 4 sconfitte consecutive a Bagni di Lucca con il Ghivizzano, a Sanremo a Savona e Fossano. Arriva al Porta Elisa con una serie utile esterna di due risultati. Il pari nel recupero a Verbania a reti inviolate e quello a Vado per 2-2.

Bilancio fuori casa

Un successo, 3 pareggi e 4 sconfitte il bilancio esterno per i granata. L’unico successo è arrivato il 1 settembre a Bra per 4-3 nell’unica gara in trasferta in cui il Borgosesia ha sbloccato per primo il risultato ancora con Ravasi. Unico confronto esterno in cui ha chiuso in vantaggio la prima frazione. A Forte dcei Marmi ha pareggiato per 1-1 arrivando alla pausa in parità, così come è avvenuto a Verbania.

A Vado lo scorso 15 dicembre è stata capace di rimontare il doppio passivo subito nei primi 9 minuti. Quando ha chiuso la prima frazione in svantaggio per 1-0 ha perso a Fornoli con il Ghiviborgo per 3-0 e a Sanremo per 1-0.

Le ultime due sconfitte esterne a Savona il 3 novembre e a Fossano due settimane dopo sono arrivate nella ripresa. Il 6 ottobre 2019 a Fornoli con il Ghiviborgo è andata incontro alla sconfitta di maggiori proporzioni da inizio stagione.

Cifre

24 gol segnati, di cui 11 segnati da Ricardo Ravasi il realizzatore principe dei piemontesi. Il vicecannoniere è Paolo Matera con 4 centri, 2 gol sono stati segnati da Eros Castelletto, Ramon Muzzi e Daniele Ferrandino. A quota 1 ci sono Mirko Saltarelli e Francesco Bigotto a questi bisogna aggiungere l’autorete di Danovaro del Ligorna. 4 i rigori fischiati a favore del Borgosesia di cui la metà sbagliati da Ravasi. Tre i rigori decretati a sfavore. Da inizio stagione non ha subito espulsioni. Non vince fuori casa da 7 trasferte.

Volti nuovi

Sei i movimenti in uscita e cinque in entrata nel mercato di dicembre. Hanno lasciato il Borgosesia, il portiere Lorenzo Martignoni posto in lista di svincolo. Il difensore Matteo Tonoli passato al Caravaggio, il centrocampista Daniele Bartolini approdato al Ghiviborgo, gli attaccanti Stefano Mancuso passato alla Biellese e Ernesto Pagliaro trasferitosi al Fossano e Eros Tampellini ceduto in prestito allo Stresa.

Sono arrivati alla corte di Didu il difensore Samuele Pirrello dalla Berretti del Gozzano e sempre nel reparto arretrato Daniele De Letteriis dal Taranto. I centrocampisti Giorgio Probo dalla Virtus Ciserno Bergamo e Alessio Rizzo dal Marina Ragusa e l’attaccante Francesco Bigotto dal Fiorenzuola.

Arbitro

Dirigerà la gara del Porta Elisa William Villa di Rimini con l’ausilio degli assistenti Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Gilberto Laghezza di Mestre.

Vanta due precedenti con il Borgosesia sempre terminati per 1-1, il 12 novembre 2017 a Varese e il 17 febbraio 2019 in casa con la Caratese.