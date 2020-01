Case Erp senza acqua calda, primo intervento tampone

Buone notizie per i condomini delle case Erp senza acqua calda da 15 giorni in via della Chiesa a San Filippo, come segnalato ieri da Lucca in Diretta.

Dopo la diffusione della notizia del guasto al riscaldamento, l’amministrazione comunale si è interessata per conoscere i tempi di riparazione e limitare i disagi.

I tecnici Erp hanno comunicato che, in attesa di ultimare i lavori alla centrale termica con un la sostituzione di un pezzo che sarà montato a giorni, l’impianto è già in grado di fornire ai condomini acqua tiepida.