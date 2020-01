Ritmica Girasole, raffica di medaglie al campionato regionale Uisp

Via dal PalaBitossi di Montelupo Fiorentino, sabato e domenica scorsi (18 e 19 gennaio), al Campionato regionale Uisp 2020. Prima prova per le categorie agonistiche.

Pur decimata da infortuni ed influenze stagionali, la Ritmica Girasole si è ben distinta in tutte le categorie dove si è presentata portando a casa tre ori, tre argenti e due bronzi. Allenate da Alice Martinelli e Chiara Conforti, le ‘girasoline’ hanno presentato i loro nuovi esercizi con belle coreografie, salti, equilibri, giri e lanci che ne hanno esaltato le doti.

La veterana Ludovica Fazzi, categoria senior élite ha invece conquistato il pubblico e la giuria con la sua bellezza ed eleganza: oro sia con il cerchio che con il nastro.

Nella terza categoria junior élite, ottima prova anche per Sara Marashi, new entry in questa difficile categoria a cui è passata di diritto grazie all’argento nazionale alle clavette dello scorso maggio: con due ottime esecuzioni, conquista l’oro alle clavette e l’argento al nastro. Nella stessa categoria, brilla anche Angelica Coltelli, che ottiene la medaglia d’argento alla fune ed il bronzo alla palla.

Infine Martina Rovina, altra veterana della squadra, terza categoria senior, sale sul secondo gradino del podio con le clavette, mentre è bronzo al cerchio.

Visto il successo: “La Ritmica Girasole invita tutte le bimbe a provare questo sport in palestra e diventare campionesse“, dice l’associazione.