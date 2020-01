Effenberg torna in concerto a Lucca con Spazio Lum

Il cantautore lucchese Effenberg torna in concerto.

L’appuntamento è per la serata dell’8 febbraio organizzata da Spazio Lum al Catecholamina Garage di via di Mezzo in città.

Effenberg è Stefano Pomponi, cantautore lucchese che prende il nome da un calciatore tedesco. Debutta nel 2015 con l’album autoprodotto Piazza Affari chiude in calo ma il vero debutto è Elefanti per cena del 2017, che gli permette di girare e farsi conoscere.

Dal palco del Lucca Summer Fest, fino ad arrivare a condividere il palco con artisti del nuovo circuito pop indipendente tra i quali Selton, Eugenio in Via di Gioia e Dente.

Viene selezionato per il premio Buscaglione e per Il concorso 1Mnext approdando alla fase finale in ambedue le manifestazioni.

Da sempre sensibile ai temi sociali, nel luglio 2017 si esibisce assieme alla propria band al penitenziario di San Giorgio presentando il disco Elefanti Per cena alla popolazione carceraria.

In occasione della campagna di Legambiente relativa all’economia circolare scrive per La Gaudats Junk Band il brano intitolato proprio Economia circolare, che lo porterà ad esibirsi al concerto di Radio Italia Live in piazza del Duomo a Milano, condividendo il palco con i più grandi nomi della musica italiana e internazionale (Sting, Tiromancino, Ermal Meta, Loredana Bertè).

Nel maggio 2018 i brani Elefanti per cena e Non mi riparo mai vengono sincronizzati per il nuovo film di Valerio Mieli con Luca Marinelli e Linda Caridi intitolato Ricordi? (in uscita il 21 marzo 2019) ma già vincitore del premio del pubblico Bnl alle giornate degli autori del Festival di Venezia.

Ad aprile 2019 esce il suo ultimo lavoro, Il cielo era un corpo coperto. Il singolo Tergicristalli viene inserito nella playlist di Spotify Scuola Indie restando tra i primi posti della playlist per molte settimane.

Nell’estate del 2019 ha visto l’artista esibirsi in molti festival in tutta la penisola e aprire tutto il tour estivo di Luca Carboni che si concluderà a fine ottobre.

L’evento, che aprirà alle 20,30 con l’opening act di Qetzalcoatl, è privato e riservato ai possessori della tessera Lum (10 euro) che sarà possibile ottenere direttamente alla serata. Per info e prenotazioni 328.0628802.