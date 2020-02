Un punto in quattro gare per la Sanremese avversaria dei rossoneri

Quello che è appena finito è stato il mese nero della Sanremese. I matuziani hanno chiuso il precedente anno al secondo posto in classifica con una sola lunghezza di ritardo nei confronti della capolista Prato. Il mese di gennaio è stato un disastro con un solo punto in quattro giornate che ha fatto scivolare i liguri dal secondo al sesto posto.

Si è allargato il margine di ritardo nei confronti dello stesso Prato, ora lanieri e matuziani sono separati da 7 punti. I bianco-azzurri sono scivolati al sesto posto fuori dalla griglia playoff. A portare un briciolo di serenità c’è stato il successo avvenuto in settimana nella semifinale di Coppa Italia di Serie D, 1-0 nei confronti della Folgore Caratese. Il preannuncio reclamo presentato dai lombardi al termine della gara farà slittare la sfida di ritorno in programma il 12 febbraio in Lombardia.

Cammino

Un solo punto nelle ultime 4 gare, raccolto davanti al proprio pubblico con la Lavagnese in una gara terminata a reti bianche. Ha rimediato due sconfitte per 1-0 con Caronnese e a Sarzana rendendo vista alla Fezzanese. Nell’ultimo turno di campionato è uscita da Vado con una sconfitta per 3-0.

Rendimento

Nel nuovo anno non ha ancora festeggiato una rete. L’ultimo gol porta la firma di Scalzi nella gara pareggiata tra le mura amiche con il Seravezza Pozzi per 1-1. Il digiuno in fase di realizzazione ha toccato 417 minuti. Addirittura non riesce ad espugnare il proprio campo da 4 gare. L’ultimo successo arrivò il 10 novembre con il Ligorna per 4-2 ed è stato anche quello di maggiori proporzioni. 17 dei 32 punti racimolati sono arrivati dalle gare casalinghe. In casa il bilancio è di 4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Hanno violato il Comunale la Fezzanese e Caronnese entrambe per 1-0 andando in gol nel primo tempo.

L’unica gara in cui è stata capace di rimontare lo svantaggio accumulato nel primo tempo, è stato con il Prato. 4 dei 5 pareggi si sono chiusi per 1-1. Oltre ai Lanieri hanno diviso la posta in palio, il Ghiviborgo, il Fossano e il Seravezza Pozzi. Con le due versiliesi la rete del momentaneo vantaggio matuziano è arrivata nel quarto d’ora finale del primo tempo sempre ad opera di Scalzi. Ghiviborgo, Fossano e Seravezza Pozzi sono andate in gol nel secondo tempo. Con il Ligorna è arrivato l’unico pareggio per 0-0.

Quando ha vinto ha sempre chiuso in vantaggio il primo tempo. Borgosesia e Bra sono state battute per 1-0, tre reti sono state rifilate al Vado. Le squadre toscane che fino ad ora hanno fatto visita ai matuziani non hanno mai perso.

Cifre

Il capocannoniere dei liguri è Filippo Scalzi con i suoi 14 centri. Seguito da Matteo Colombi e Marco Spinosa con 4 reti. 3 reti per Andrea De Montis, un gol lo hanno segnato Loreto Lo Bosco, Alex Gagliardini e Mateo Likaxhiu. 4 i rigori avuti a favore di cui la metà falliti sempre lontano dal ponente ligure da Colombi a Casale e da Scalzi a Verbania.

Sono stati trasformati i due rigori fischiati a sfavore. Hanno rimediato un cartellino rosso, Bregliano, Gagliardini e Likaxhiu e l’allenatore Ascoli.

Mercato

Quattro i nuovi arrivi nell’ultima sessione di mercato. Dal Ghiviborgo è stato prelevato l’estremo difensore Alessandro Signorini. Il difesa con la formula del prestito è stato prelevato Marco Ponzio dall’Alessandria, con la stessa formula sono arrivati i centrocampisti Alberto Maroni dal Carpi e Giorgio Gagliuardi dal Vado. Dal Trastevere a dicembre è stato perfezionato il passaggio in biancoazzurro Andrea De Iulis.

Arbitro

Roberto Lovison della sezione di Padova dirigerà nella Città dei Fiori con l’avvallo dei signori Sergio Petrica Filip di Torino e Michele Piatti di Como. Fischia per la prima volta le due formazioni.