Come rintracciare il tuo pacco SDA da sito o da cellulare

Quando si spedisce o si attende un pacco SDA è possibile sapere, in qualsiasi momento, dove si trova. Ciò consente di avere conferma del buon esito delle varie fasi del trasferimento, ma anche di avere un’idea piuttosto precisa sul quando il pacco arriverà a destinazione.

In questo articolo scoprirai come tracciare le spedizioni SDA in modo semplice, dal sito di SDA o dal tuo cellulare, tramite browser o con l’app SDA Mobile, oppure da un nuovo sito specializzato in SDA tracking, ovvero Pkge.net.

Codice di spedizione e track SDA

La cosa più importante, per effettuare il tracking della spedizione SDA, è il codice di spedizione. Tale codice viene fornito dal corriere nel momento in cui si effettua la spedizione.

Il codice è importante poiché verrà letto in ogni passaggio della spedizione: ritiro, spedizione e arrivo all’hub di smistamento, partenza e arrivo alla filiale più vicina al punto d’arrivo, arrivo al destinatario.

Ogni volta che il codice viene letto, aggiorna in automatico le informazioni sul sistema informatico del corriere, che il mittente e il destinatario possono interrogare per richiedere la posizione esatta del pacco in un determinato momento.

Come si usa il codice di spedizione per tracciare i pacchi?

Per chiedere al sistema dove si trova il pacco, basta digitare il codice di spedizione nell’apposito modulo. Si può farlo dal sito di SDA, dall’app SDA Mobile oppure tramite il sito Pkge.net.

Come tracciare un pacco dal sito SDA

Accedi al sito di SDA

Vai alla pagina “Ricerca spedizione SDA”

Nel modulo che appare, inserisci il codice di spedizione nello spazio apposito



Come tracciare un pacco dall’app SDA Mobile

Se non ce l’hai, cerca SDA Mobile su App Store, Google Play Store o Windows Store

Installa l’app sul telefono e avviala

Fai tap sull’icona “Tracking”, quindi inserisci il codice di spedizione

Tracciare un pacco con Pkge.net

Un metodo molto efficace per quando riguarda l’SDA tracking online è offerto da Pkge.net. Si tratta di un sito specializzato nel tracciamento dei pacchi, utilizzando lo stesso sistema di SDA tracking su lettera di vettura.

Questo sistema offre la possibilità di tracciare le spedizioni in tutto il mondo, comprendendo quindi un servizio di SDA tracking internazionale.

Utilizzarlo è semplicissimo. Basta entrare sul sito e digitare il codice nella barra al centro della pagina.

In meno di un secondo il pacco sarà tracciato e saranno visibili tutti i dettagli riguardanti la sua spedizione. Questo vale non solo per SDA, ma anche per altri corrieri tra cui Poste Italiane, GLS, Bartolini, Nexive e altri ancora, sia italiani che internazionali.

Nella stessa pagina vengono indicate tutte le istruzioni per ottenere le informazioni dettagliate sul proprio pacco e sul tracking code, come ad esempio come è formato, dove trovarlo, come scoprire chi è il corriere in base al numero di tracking ecc.

Pkge si può usare sia tramite il suo sito web che tramite app, disponibile su Google Play e App Store, veloce e semplice da usare.