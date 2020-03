Mm Motorsport non spegne i motori e va in Corsica

Mentre tutti gli altri si fermano, Mm Motorsport non spegne i motori, ma anzi rilancia le proprie quotazioni. E così, con gli sport motoristici costretti a fermarsi, sul suolo italiano, per il Coronavirus, all’estero si continua a correre, ed il team lucchese è riuscito a definire la trasferta in Corsica per il primo Rallye Règional d’Eccica Suaredda, in programma nella zona di Ajaccio domenica (8 marzo).

Dall’officina di Porcari partirà la Renault Clio S1600, che nella tappa della France Cup avrà il numero 24 sugli sportelli e sarà affidata a Jean-Pierre Poli e Gilles Cler, con il pilota locale al debutto sulla muscolosa vettura ed alla seconda collaborazione con il team lucchese, dopo il brillante piazzamento nella top ten assoluta al Mare è Machja dello scorso anno, disputato con la Peugeot 208 R2B.

“Vista la poco piacevole situazione italiana – spiega Manuela Martinelli -, questa trasferta è stata in dubbio fino all’ultimo. Per fortuna abbiamo avuto tutte le autorizzazioni del caso e possiamo gettarci nella mischia. Riprendiamo così la collaborazione con Jean-Pierre Poli, iniziata nel 2019 e subito con un buon risultato: speriamo di continuare su questa strada”.

La prima edizione del Rallye Règional d’Eccica Suaredda, che prende il nome dal paese, a circa 20 km da Ajaccio, che lo ospita, si disputerà su 39,92 km di distanza competitiva, suddivisi nei 4 passaggi previsti sui 9,98 km della prova speciale Eccica-Suaredda.