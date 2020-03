Piani operativi intercomunali, incentivi per 410mila euro

Con un contributo di 410.356 euro ripartito sulle annualità 2020, 2021 e 2022 l’assessorato regionale al governo del territorio ha stabilto di contribuire alla stesura di piani operativi intercomunali in favore di quella amministrazioni che hanno elaborato strumenti urbanistici di area vasta e desiderano proseguire sulla strada di una maggiore efficienza dei processi di pianificazione territoriale.

Pubblicato ieri, 11 marzo, il decreto che ripartisce le risorse: 163.000 euro per l’anno 2020; 117.000 per l’anno 2021; 130.356,83 per il 2022.

“La pianificazione di area vasta – spiega l’assessore regionale al governo del territorio Vincenzo Ceccarelli – è uno dei concetti più innovativi ed efficai della legge 65/2014 sul governo del territorio. Molte amministrazioni toscane hanno compreso e condiviso l’importanza di pianificare lo sviluppo dei propri Comuni utilizzando un punto di vista allargato, valutando le esigenze, gli spostamenti, i servizi in ottica di area vasta. La Toscana ha incentivato con ripetuti bandi la Pianificazione Strutturale Intercomunale, adesso vogliamo essere vicini a queste amministrazioni anche nella fase successiva, quella dei piani operativi”.