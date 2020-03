Massarosa, il sindaco ringrazia medici e infermieri del Versilia

“Grazie a medici, agli infermieri, agli operatori sanitari e a tutto il personale del nostro ospedale. Stanno facendo il massimo per tutti noi cittadini noi. E tutti noi dobbiamo cercare di dare il massimo contributo per limitare le occasioni di contagio e restare a casa”.

Questo il pensiero che il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini dedica a chi in questi giorni sta lavorando per scongiurare che l’emergenza coronavirus peggiori. “Si tratta di professionisti che mettono la loro vita al servizio della comunità: non finirò mai di ringraziarli. Così come ringrazio quanti hanno scelto di rimanere in casa, con diligenza e senso civico. E grazie anche a chi in questi giorni ha continuato a lavorare, anche solo per dare un servizio alla comunità”.