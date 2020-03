Decreto Cura Italia, Confcommercio attende le istruzioni per gli aiuti alle imprese

Nelle ultime ore Confcommercio ha ricevuto moltissime richieste da parte dei propri associati, a seguito della conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha annunciato l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del cosiddetto decreto Cura Italia.

A Confcommercio i propri soci chiedono soprattutto di sapere nel concreto modi e tempi delle misure a sostegno delle imprese fissate dal decreto. Confcommercio, nonostante i suoi uffici siano chiusi da qualche giorno nel rispetto delle restrizioni imposte dal governo, continua ad essere operativa e segue con la massima attenzione l’emergenza coronavirus in tutti i suoi aspetti, compresi ovviamente quelli legislativi.

Ecco perché gli esperti dell’associazione stanno attendendo di entrare in possesso del testo integrale e ufficiale del decreto, in modo così da poterlo studiare a fondo. Una volta pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale, sarà comunque necessario attendere le istruzioni da parte dell’Inps per rendere operative le misure previste nel decreto come ad esempio la cassa integrazione in deroga o l’incremento di disponibilità del fondo integrativo salariale.

E a questa fase seguirà poi un confronto a livello nazionale fra le associazioni di categoria come Confcommercio e le organizzazioni sindacali, per la ratifica e la accettazione di queste misure da parte di entrambe le parti.

“Pur comprendendo appieno lo stato di comprensibile tensione psicologica – dice l’associazione di categoria – che l’emergenza di questi giorni sta causando a tutti gli imprenditori, la gran parte dei quali costretta a chiudere la propria attività a tempo ancora oggi non determinato, Confcommercio chiede dunque a tutti i propri associati quel minimo di attesa necessaria per far sì che la burocrazia nazionale attivi e renda pienamente operativa la grande macchina degli interventi previsti dal decreto“.

“Al tempo stesso – conclude la nota – l’associazione tende a rassicurare una volta di più tutti gli imprenditori sul fatto che il suo impegno sarà massimo e totale per fronteggiare nel miglior modo possibile le gravissime ricadute economiche e sociali che l’emergenza coronavirus sta causando e causerà nei mesi a venire alle imprese”.