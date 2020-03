Alimentari e market, lavoratori in stato di agitazione

Ridurre gli orari di apertura dei negozi – quelli alimentari e anche i supermercati – e tenerli chiusi la domenica. E’ quello che, in emergenza coronavirus, chiede Filcams Cgil di Lucca.

“Da sempre ci battiamo affinché si torni a chiudere i negozi ed i supermercati la domenica ed i giorni di festa, o quanto meno a tenerli aperti solo in alcune occasioni come era prima del decreto Monti. L’emergenza Coronavirus ha portato il Governo ad imporre la chiusura di tutte le attività commerciali, ad eccezione di quelle alimentari, perché, ovviamente servizio di pubblica utilità. Ma purtroppo, come abbiamo più volte denunciato, molte troppe persone continuano ad avere comportamenti irresponsabili”.

“Dall’inizio dell’emergenza – afferma Massimo Dinelli di Filcams – ci stiamo battendo affinché vengano ridotti gli orari di apertura giornalieri e si chiuda la domenica, e non è una più che legittima battaglia politica, ma una necessità. Lavoratrici e lavoratori del commercio sono allo stremo, e sono responsabilmente consapevoli di fornire un servizio fondamentale, ma anche di rischiare tutti i giorni per se stessi e per le proprie famiglie”.

Dinelli va avanti:

Anche le impresi pensino prima di tutto che devono fornire un servizio alla cittadinanza e a tutelare i propri dipendenti, non pensino soprattutto al profitto.

“Molte imprese della distribuzione alimentare – si prosegue nella nota – hanno già deciso, grazie alle nostre pressioni, di chiudere le prossime domeniche o di aprire solo al mattino, e di ridurre gli orari giornalieri: le Coop, Eurospin, Lidl, Penny, Carrefour, Esselunga. Ma non basta. Lavoratrici e lavoratori resistono ma, quante di quelle persone, quelle irresponsabili che continuano ad andare a fare spesa tutti i giorni, si riverseranno tutte insieme là dove si tiene aperto? Ed i lavoratori potranno resistere per il lungo periodo che ancora li attende? Sarà garantita la loro sicurezza? Perciò resta aperto lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della distruzione alimentare”.