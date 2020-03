La figlia di Lera: “Un uomo straordinario, non l’ho potuto nemmeno salutare”

“Per molte persone era il dottore, per tanti era l’amico Marco, per altri nessuno, per la televisione un numero in più nella colonna sbagliata, per me, per me era il mio papà”. E’ il commosso messaggio della figlia di Marco Lera, il medico di Gragnano e politico, morto per il coronavirus.

“Non amo mostrare, ne condividere su mezzi come questi il mio dolore – scrive su Facebook la figlia di Lera -, ridurlo ad una striscia in mezzo a tante parole. Ma oggi il mio papà è morto, non avrà un funerale, non avrà amici che potranno venire a salutarlo un’ultima volta e queste parole sono le uniche parole che possono essere spese per lui. Il mio papà era una persona speciale e chi l’ha conosciuto lo sa, è stato sempre presente con noi e con le persone che aveva vicino, in casa nostra c’era sempre posto a tavola per chi capitava, c’era sempre un motivo per festeggiare e c’era sempre una parola di conforto. Mi hai insegnato il rispetto, il dare senza chiedere, i valori della famiglia e dell’amicizia, mi hai insegnato l’amore per l’arte e tutte le cose belle, mi hai insegnato la dignità. Ti ho visto andare via e non ti ho più sentito, perché la verità che in questo momento ti confinano in casa, ti chiamano una volta il giorno e basta e tu non lo meritavi, tu che fino all’ultimo hai pensato a noi a come stavamo. Ricordatelo nelle vostre risate, quando mangiate un piatto di spaghetti al dente o quando fate un brindisi tra amici, luI era gioia. La verità è che vorrei ritornare al giorno in cui è stata scattata questa foto, qualche settimana fa, eravamo felici, c’era il sole, il mare e tutto questo male era lontano”.

Il toccante messaggio chiude con la citazione di alcuni versi del poeta Giacomo Leopardi: “E tu cielo dall’alto dei mondi, sereno, infinito, immortale, oh di un pianto di stelle lo inondi quest’atomo opaco del male”.