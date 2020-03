Zappia (Lega): “Si faccia la sanificazione delle strade”

“Così non va, l’amministrazione ci richiama al senso di responsabilità e non ci ha nemmeno consultati”. Lo dice il consigliere comunale della Lega di Capannori, Bruno Zappia riferendosi alla questione della sanificazione delle strade.

“Non vogliamo fare polemica in un momento come questo – aggiunge -. Noi della Lega avremmo voluto che ci fosse stato un tavolo comune per poter dare una mano in una situazione così complessa essere uniti e compatti a sostegno dei cittadini contro il conoravirus. Noi diamo la nostra totale disponibilità a tutte le forze politiche per prendere i giusti provvedimenti”.

“Abbiamo – aggiunge – una marea di proposte per andare incontro ai commercianti, agli artigiani agli imprenditori, alle famiglie, oggi, no domani, servono iniziative urgenti senza aspettare i decreti, come per esempio, spostare tutte le scadenze all’inizio del 2021, fare presidi, ci vogliono le mascherine, ma soprattutto sanificare alcune strade in prossimità del centro lì dove sono concentrati i servizi più importanti, il supermercato penny, la farmacia comunale I locali dei vigili urbani, dove la protezione civile si sta appoggiando. È fondamentale attivarsi al più presto per disinfestare zone a rischio che sono molto frequentati . Con tutto quello che succede in Lombardia io credo che sia meglio prevenire anziché curare”.