In arrivo a Lucca 10mila mascherine dalla Cina

Oltre 10.000 mascherine per il Comune di Lucca, delle quali 1.500 già in viaggio. È questo il risultato generato grazie ad un circuito di solidarietà instauratosi tra diverse città cinesi, circuito che si impegnerà per permettere anche l’arrivo di nuovi respiratori.

Stavolta sono la cultura e la buona musica a offrire il proprio supporto alla città.

Tutto nasce dalla collaborazione artistica e dall’amicizia instauratasi fra il maestro Riccardo Cecchetti, fortepianista docente alla scuola di musica di Fiesole e direttore artistico del Festival Virtuoso & Belcanto, e la signora Huan Ma, general manager dell’agenzia Blooma Arts di Pechino.

La loro conoscenza inizia nel 2012, in occasione del primo concerto in Cina del trio Voces Intimae, di cui fa parte il maestro, per culminare con l’organizzazione del prestigioso Festival Puccini nella città cinese di Suzhou. Questa collaborazione, coltivata dal maestro Cecchetti, è cresciuta professionalmente nel tempo, sino a raggiungere una confidenza elevata, che gli ha permesso di avanzare le richieste per la città di Lucca, subito accolte dalla comunità musicale che fa riferimento alla signora Huan Ma.

Il legame artistico e solidale tra le due nazioni uscirà rafforzato da questa esperienza e la città di Lucca potrà contare sulla grande solidarietà che la

Nazione cinese sta offrendo all’Italia in questo momento. E presto, siamo certi, la musica di Virtuoso & Belcanto ci regalerà ancora belle emozioni, oltre quest’incubo virus.