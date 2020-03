Gozzoli (Fn): “Necessario sostenere le imprese”

“Le piccole e medie imprese devono essere tutelate dal Governo con un decreto che permetta di garantire la liquidità necessaria a coprire i costi correnti”. Lo dichiara Augusto Gozzoli, segretario regionale di Forza Nuova Toscana.

“Si tratta – prosegue – di aziende floride e solvibili in situazioni normali di mercato, ma che attualmente, dato il crollo della domanda e le chiusure obbligate, rischiano di non essere in grado di adempiere ai propri onorari, generando un effetto domino che potrebbe travolgere l’intera economia nazionale in tempi brevissimi”.

“È necessario rendere disponibili aiuti economici statali immediati: le aziende che ne faranno richiesta dovranno ricevere rapidamente, ovvero nel giro di pochi giorni, fino al 10% del fatturato, con un massimale congruo che sarà stabilito nel decreto governativo. Inoltre – conclude Gozzoli – gli importi fino a 500.000 euro dovranno essere erogati immediatamente dalle banche e garantiti al 100% dallo Stato e gli importi di entità superiore dovranno essere garantiti dallo Stato almeno per il 75% del valore”.