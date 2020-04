Mascherine in distribuzione ai volontari delle associazioni a Viareggio

La Regione Toscana ha fornito agli enti locali mascherine filtranti specificando che l’utilizzo di tali dispositivi dovrà riguardare solo attività o situazioni specifiche che ne richiedano l’effettiva necessità, utilizzando in tutti gli altri casi la misura del rispetto della distanza di sicurezza (1 metro).

L’amministrazione provinciale di Lucca ha ripartito il quantitativo agli Enti Locali del territorio con il seguente criterio: 60% sulla base del fabbisogno segnalato per servizi pubblici essenziali ed assistenza domiciliare; 40% in maniera proporzionale sulla base della popolazione residente.

Sono destinate a Viareggio 3200 mascherine, ritirate settimanalmente.

Secondo quanto detto dall’organizzazione mondiale della sanità, l’Istituto superiore di sanità e la Protezione civile nazionale, la mascherina non protegge dall’infezione ma evita di infettare gli altri. Usando la mascherina, a maggior ragione quelle chirurgiche usa e getta, non si diventa immuni al contagio. Ma si evita che qualche positivo, magari asintomatico, possa infettare gli altri.

Per questo le mascherine in dotazione alla Protezione Civile comunale vengono suddivise tra i volontari delle varie associazioni, gli operatori sanitari e gli ospiti delle Rsa del territorio, i dipendenti comunali che hanno contatto con il pubblico e la Polizia Municipale.

Non c’è alcun obbligo, ad oggi, per i cittadini, di usare la mascherina. Soprattutto è inutile indossarla nei luoghi non affollati o da soli in macchina. Può servire nei supermercati, nelle file, ma sempre per non infettare. Per proteggersi dall’infezione vanno limitate al massimo le uscite e mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, anche più di un metro. Lavarsi spesso le mani e, in caso non avessimo acqua e sapone, usare i disinfettanti.

Tuttavia, per venire incontro alle esigenze dei cittadini che in ogni caso si sentono più sicuri indossandole, per i privati, o per chi volesse acquistarle autonomamente, le Farmacie Comunali Farmacity di Viareggio hanno provveduto ad ordinare pacchi scorta che poi vengono aperti e riconfezionati in pacchi da 10 in laboratorio e secondo procedure che garantiscono la qualità e l’igiene del prodotto. Ovviamente sono vendute a prezzo calmierato e senza speculazione alcuna, oltre ad essere garantite e certificate.

Tutte le Farmacie Comunali Farmacity sono regolarmente aperte al pubblico con i seguenti orari:

Farmacia Centro (via Mazzini, 14): 24h

Farmacia Marco polo (via Marco Polo, 31): 8:30 – 13:00 / 15:30 – 20:00

Farmacia Torre del Lago (viale Marconi, 242): 8:30 – 13:00 / 15:30 – 20:00

Farmacia Darsena (via Coppino, 205): 8:30 – 12:30 / 15:30 – 19:30

Farmacia Migliarina (via Monte Cavallo, 8/10): lunedì – venerdì 8:00 – 20:00 / sabato 08:30 – 13:00 / 15:30 – 20:00

Farmacia Campo d’Aviazione (via F. Filzi, 122/124): 08:30 – 13:00 / 15:30 – 20:00

Farmacia Stazione (piazza Dante Alighieri): lunedì – domenica 06:50 – 20:00

Parafarmacia (c/o Coop, via Santa Maria Goretti): 09:00 – 13:00 / 15:30 – 19:30

Si sottolinea che qualsiasi eventuale speculazione sul prodotto, così come la vendita abusiva, verrà denunciata e sanzionata.