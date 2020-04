Consegna di farmaci e spesa a domicilio, Brandini aiuta la Cri

Gruppo Brandini e Croce Rossa Italiana, insieme per contrastare l’emergenza sanitaria in Toscana. Il dealer ha messo a disposizione dell’associazione di volontariato, le proprie vetture per incrementare la consegna a domicilio di medicinali e generi alimentari, nelle province di Firenze, Pistoia, Grosseto e Lucca.

L’emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese, infatti, ha portato ad un aumento di tali servizi per le persone più vulnerabili, a cui è assolutamente raccomandato di non uscire di casa.

Per far fronte a questa crescente richiesta, il gruppo Brandini ha deciso di offrire i propri mezzi: 15 vetture e 2 veicoli commerciali, sono stati consegnati alle sedi Cri di Firenze, Bagno a Ripoli, Pistoia, Quarrata, Monsummano, Montecatini, Lucca, Grosseto e Orbetello.

“Vogliamo ringraziare e sostenere i volontari che ogni giorno si mettono al servizio della comunità con coraggio e altruismo – ha spiegato Niccolò Brandini , promotore dell’iniziativa –. Ho contattato le sedi di Cri presenti sul territorio, offrendo loro le vetture del nostro parco auto così da poter incrementare i loro servizi, tutte hanno risposto con entusiasmo. In meno di 12 ore siamo riusciti a consegnare 17 vetture in tutta la Toscana. Siamo felici di poter aiutare chi aiuta”.

Non sono mancati i ringraziamenti dei presidenti dei comitati Cri coinvolti nell’iniziativa, che possono così ottimizzare l’impegno dei tanti volontari che in queste settimane si sono fatti avanti per sostenere la comunità.