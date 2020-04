Uno striscione di 30 metri per i sanitari dell’ospedale San Luca

Uno striscione di 30 metri per ringraziare i sanitari del San Luca. Lo metterà a disposizione l’azienda lucchese IdeaPrint che, in questi giorni, sta raccogliendo i messaggi da recapitare agli eroi dei nostri giorni.

“Nel 2020 – spiegano – ci sono uomini e donne che indossano guanti, tute e mascherine fino a vederne fisicamente i segni, ma non hanno tempo di preoccuparsene. Il loro pensiero corre sempre verso il prossimo. Solo oggi li chiamiamo eroi ma medici, infermieri, operatori e volontari degli ospedali sono persone come noi, il cui lavoro dura 365 giorni all’anno e del quale non possiamo fare a meno. Ci hanno chiesto di rimanere ancora a casa per non costringerli di nuovo ai turni massacranti in corsia. Lo faremo, ma è l’occasione per dire loro ‘grazie’”.

Questa l’idea: “A Pasqua prendi fogli, matite e pennarelli e con la tua famiglia dai sfogo all’immaginazione: in quanti modi si può dire ‘grazie’? Mostracelo inviandoci i disegni su tutti i canali social taggando #lucca.ideaprint oppure per email info@ideaprint.it“. Ideaprint penserà a mettere lo striscione su cui pubblicare i messaggi.

Per informazioni 0583.469565.