Biblioteca di Porcari, servizi attivi sul web

Per contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19, anche la biblioteca comunale di Porcari rimarrà chiusa al pubblico fino a nuove indicazioni dalla presidenza del consiglio dei ministri.

Considerata la situazione, la biblioteca sta cercando di fornire una risposta a tutte le esigenze della propria utenza.

Innanzi tutto rimane attiva la piattaforma digitale DigiToscana MediaLibraryOnLine che consente di accedere gratuitamente, via internet, a quotidiani, riviste, ebook, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, così come la piattaforma della biblioteca digitale Rete Indaco.

Per accedere a MediaLibraryOnLine e a Rete Indaco è necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della rete lucchese. Chi volesse fare una pre-iscrizione potrà rivolgersi alla propria biblioteca di riferimento o, se potesse risultargli più comodo, alla biblioteca comunale di Porcari.

Il personale della biblioteca rimane a disposizione dell’utenza per fornire utili informazioni, indicazioni e orientamenti bibliografici, ovviamente con tutte le limitazioni imposte da una attività in modalità smart working.

Per contatti scrivere a biblioteca@comune.porcari.li.it, oppure telefonare allo 0583211875, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Si invita a visitare il sito (clicca qui) dove gli interessati potranno trovare alcune risorse utili, in continuo aggiornamento, come ad esempio una selezione di audiolibri per bambini disponibili in rete, una selezione di musei e monumenti da visitare in modalità virtuale, indicazioni bibliografiche, affidabili, sul Covid-19 e su come difendersi dalle fake news, un elenco di corsi di formazione gratuiti fruibili in rete e tante altre utili indicazioni.

Si ricorda, infine, che La forza delle idee – la Vita raccontata da scrittori illustri e talenti emergenti, rassegna letteraria promossa dall’assessorato alla cultura e dalla biblioteca del Comune di Porcari, a cura dell’associazione culturale Venti d’arte di Riccarda Bernacchi e Lucia Morelli, continua a esistere virtualmente promuovendo ogni giovedì, con un post sulla pagina Facebook dell’associazione, consigli di lettura. Ultimamente la pagina è stata apprezzata da giornalisti e scrittori quali Mario Calabresi e Viola Ardone.