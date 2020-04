Dalle mascherine alle pizze, tante donazioni al San Luca

Continuano i gesti di solidarietà nei confronti dell’ospedale San Luca di Lucca. La direttrice Michela Maielli, insieme a tutto il personale, esprime un sincero ringraziamento all’associazione Parco di Sant’Anna onlus di Lucca che ha donato la somma di 1.885,00 euro al reparto di terapia intensiva dell’ospedale.

Grazie anche ad altri gruppi ed associazioni.

In particolare il gruppo cinofilo lucchese Anna Maria e Bruno Diciotti – delegazione Enci di Lucca – ha donato 25 tute all’ospedale, costosi dispositivi di protezione individuale utili agli operatori sanitari che lavorano all’interno dei reparti Covid-19.

La Moveco Italia ha inoltre donato un significativo quantitativo di mascherine FFP3.

Anche il grande cuore della Curva Ovest ha continuato a farsi sentire, visto che i tifosi rossoneri hanno fatto avere agli operatori dell’ospedale San Luca ulteriori 400 mascherine Ffp2 e 200 mascherine Ffp3, presidi che garantiscono un’eccellente protezione delle vie respiratorie per gli operatori sanitari che lavorarono per combattere il coronavirus.

In tempi particolarmente impegnativi per le strutture sanitarie, queste donazioni rappresentano sicuramente un aiuto per l’operatività quotidiana ma anche supporto morale per i professionisti.

Degna di menzione anche la Pizzeria Cleopatra di San Marco, che nei giorni precedenti ha donato 40 pizze agli operatori del San Luca.