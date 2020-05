Marcucci (Pd): “Riaperture, usciamo dall’astruseria dei congiunti”

Verso la ripartenza, il senatore Marcucci chiede regole chiare.

“Sono le ore decisive – dice il senatore dem – per le riaperture su base regionale che scatteranno da lunedì 18 maggio. Metto le mani avanti: finiamo la stagione delle autocertificazioni. Il governo emani protocolli certi sui distanziamenti sociali da prevedere nei locali e li faccia rispettare rigorosamente. Poi saranno i cittadini a decidere con chi prendere un caffè o mangiare una pizza.”.

“Usciamo – spiega – dall’astruseria dei congiunti. Per lo Stato non c’è cosa peggiore che emanare provvedimenti che poi per un motivo o per un altro non possono essere rispettati”.