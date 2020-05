Prorogati i termini di scadenza per tariffe agevolate per nidi, mense e scuolabus

Sono stati prorogati al 15 giugno i termini di scadenza per la presentazione dell’Isee per nidi, mense e scuolabus. L’amministrazione comunale di Massarosa ha infatti deciso di prolungare i tempi considerate le difficoltà emerse dall’emergenza epidemiologica nonché a seguito della deliberazione di giunta del 29 gennaio scorso con la quale sono state determinate nuove fasce Isee e nuove tariffe per la fruizione dei servizi di nido d’infanzia, ristorazione scolastica e trasporto scolastico.

Coloro che non hanno ancora presentato la dichiarazione sostitutiva attestante il valore Isee per l’anno scolastico in corso infatti, se interessati, potranno presentarla, unitamente a scansione del documento di identità del dichiarante, entro il 15 giugno inviandola agli indirizzi di posta elettronica comune.massarosa@postacert.toscana.it (pec) o r.rosellini@comune.massarosa.lu.it.

La dichiarazione sarà utilizzata per la riduzione delle tariffe attualmente in corso, con efficacia retroattiva, a decorrere dall’1 gennaio 2020. Gli eventuali importi fatturati in eccesso, per i mesi di gennaio e febbraio 2020, saranno oggetto di operazioni di conguaglio nelle fatturazioni successive o di rimborso. Il rimborso sarà possibile solo in caso di non iscrizione a questi servizi per il prossimo anno scolastico. L’ufficio avvisa che l’efficacia delle dichiarazioni sostitutive pervenute oltre la data avranno decorrenza a partire dal mese di presentazione. Il modulo specifico per la dichiarazione Isee è disponibile sul sito internet del Comune di Massarosa.