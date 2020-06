A uno studente del Machiavelli il Certamen kantianum

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e al conseguente lockdown, si è conclusa la seconda edizione del Certamen kantianum, concorso promosso dalla Fondazione Silvestro Marcucci – Onlus con il patrocinio della Società italiana di studi kantiani, della Provincia e del Comune di Lucca, e riservato agli studenti delle scuole medie di secondo grado della provincia.

Il concorso intende “stimolare la fantasia e la creatività dei giovani, a partire dai loro studi su Immanuel Kant”, come si legge nel bando e, come nella scorsa edizione, la risposta dei ragazzi è stata positiva: gli elaborati giunti al vaglio della commissione hanno dimostrato non solo l’interesse verso il pensiero kantiano, ma anche originalità nella sua rielaborazione.

Quest’anno il vincitore del primo premio di 500 euro è stato Nicolò D’Acquisto, studente del liceo classico Nicolò Machiavelli di Lucca, con un elaborato dal titolo Un amante della metafisica: un dialogo tra un giovane e un professore sotto la luce delle stelle, in cui “la filosofia conquista la scena e l’attenzione, con capacità di sintesi ed in piena sintonia con l’anima della filosofia kantiana”, come si legge nel giudizio della commissione.

A tutti gli alunni che hanno presentato gli elaborati è stato consegnato un attestato di partecipazione.