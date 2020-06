Gli ordini dinastici della Real Casa di Savoia e i giovani del Rotaract Club Viareggio Versilia hanno unito le loro forze nel tema sociale della lotta per l’emergenza Covid19. Comunione d’intenti e tanta voglia di fare, ma soprattutto di aiutare chi si trova ancora in difficoltà per l’emergenza Coronavirus, che è tutt’altro che finita.

Casa Savoia e Rotaract uniti per la solidarietà, il sociale e l’aiuto verso il prossimo e verso tutte quelle famiglie bisognose che a causa del Covid si sono trovate improvvisamente nella necessità di chiedere un aiuto. E il sostegno è arrivato subito: la catena si è messa in moto, la raccolta dei generi alimentari e sanitari di prima necessità è partita subito e ha dato i suoi primi frutti.

Un gruppo fantastico quello dei Giovani Rotaract della Versilia guidati magistralmente dal presidente Bruno Rodà e dal socio onorario Lorenzo Pinzi che hanno consegnato tantissimi generi di prima necessità per un primo importante aiuto ad Alessandro Santini, vicario degli ordini dinastici di Casa Savoia che ha raccolto il tutto per conto dell’associazione di protezione civile Città di Viareggio.

Una catena di aiuti che inizia ora, che si aggiunge al grande impegno di tutte le associazioni di volontariato e di tutte quelle persone che, senza colore politico, sentono la necessità di prestarsi al prossimo e per dare una mano importante a chi ha reale necessità.

Un passo importante, una nuova grande goccia nel mare del volontariato serio e concreto della Versilia.