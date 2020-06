Titolo regionale per i giovanissimi elite del Tau Calcio Altopascio

I Giovanissimi Elite del Tau Calcio Altopascio – Centro Formazione Inter vincono (a tavolino, visto che la stagione non si è conclusa e sono state cristallizzate le classifiche) il campionato regionale. Un campionato a metà, interrotto per gli amaranto l’1 marzo, data dell’ultima partita giocata, e vinta, contro il Maliseti Seano.

Il team guidato da mister Gabriel Pucci ha saputo imporsi fin dalle prime battute di campionato, eccezionalmente terminato con quasi due mesi di anticipo: il primo match, giocato contro la Lastrigiana il 15 settembre scorso, si è chiuso sul 6 a 0 per gli amaranto.

Numeri altissimi per i 2005, già vincitori, nel 2019, del campionato Giovanissimi B e oggi di nuovo chiamati ad alzare la coppa nel campionato Elite: 19 vittorie su 24, tre pareggi e due sconfitte, per un totale di 60 punti (+6 dalla seconda in classifica, il Margine Coperta), 66 reti fatte e solo 14 gol subiti.

“I 2005 – commenta il direttore sportivo amaranto Dante Lucarelli – sembra che si siano abbonati alle vittorie. Il risultato di quest’anno era tutt’altro che scontato: il campionato regionale ha dinamiche molto diverse da quello provinciale, richiede testa, cuore e tanta concentrazione. Si passa a giocare un calcio strutturato, più simile a quello dei “grandi”. Tutta la squadra, guidata con saggezza ed esperienza da mister Pucci, ha saputo far fruttare al massimo le proprie capacità. L’unico grande rammarico di questo campionato finito in anticipo è non potersi sperimentare con la fase nazionale, che avrebbe visto questi ragazzi brillare, ne sono certo. Per adesso possiamo solo fare i complimenti a tutti i ragazzi e al mister: il loro modo di stare in campo e nello spogliatoio è l’essenza più vera del metodo Tau-Centro di Formazione Inter, volto sempre alla crescita dei nostri ragazzi, dei nostri istruttori e dei nostri dirigenti”.

“Sono ovviamente contento – conclude mister Pucci – anche se è grande il dispiacere di non poter festeggiare tutti insieme un così bel risultato. Questa vittoria non è altro che una conferma di quello che già avevamo intuito: i ragazzi si sono fatti valere fin da subito e che fossero davvero forti è stato evidente a tutti. I Giovanissimi Elite sono una categoria che riserva sempre grandi sorprese e regala molte soddisfazioni: il titolo di campioni regionali arriva in casa Tau per la terza volta. Per me è la seconda vittoria consecutiva. Ai ragazzi auguro il meglio per la prossima stagione e aspetto con ansia i 2006 per iniziare a lavorare subito con entusiasmo”.