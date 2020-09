Abitanti chiedono marciapiedi e pista ciclabile in via di Tiglio e via Romana

Sale la preoccupazione da parte di alcuni cittadini, per la sicurezza ciclopedonale in via di Tiglio e via Romana, in ragione dell’apertura del nuovo supermercato.

“Voglio segnalare la necessità di realizzare un idoneo marciapiede e pista ciclopedonale lungo via di Tiglio e via Romana, al fine di collegare in sicurezza, i quartieri di Arancio San Filippo con viale Cadorna – scrive in una lettera indirizzata, a comune e organi di stampa, il geometra Francesco Cesari, abitante della zona – Questa esigenza si rende ancor più impellente a causa della prossima apertura del nuovo supermercato in fondo a Viale Cadorna, attività che richiamerà numerosi utenti e, cosa ancor più impegnativa per la viabilità, numerosi mezzi pesanti per il rifornimento delle merci”.

“Questi mezzi pesanti, accederanno al supermercato dall’ingresso laterale realizzato su Via di Tiglio in tratto limitrofo al passaggio a livello – spiega Cesari – tratto di strada già oggi molto pericoloso per pedoni e ciclisti poiché privo di ogni e qualsiasi sicurezza per il transito ciclopedonale”.

Secondo Francesco Cesari occorre il tempestivo intervento dell’amministrazione comunale, per risolvere il problema che si presenterà. “Chiedo all’amministrazione, di procedere celermente per la realizzazione, almeno nel tratto che da viale Cadorna porta ai quartieri di Arancio e San Filippo, di adeguata viabilità ciclopedonale, anche in conseguenza del maggior traffico leggero e pesante che si riverserà sul territorio in ragione della nuova apertura del supermercato in fondo al viale Cadorna”.